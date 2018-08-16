«Ъ»: Россия выступила против полного запрета «роботов-убийц»

Российские власти готовы поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации о сохранении человеческого контроля над автоматизированными системами вооружения, однако категорически против введения юридических ограничений в этой сфере. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, такая инициатива будет обсуждаться 27–31 августа в Женеве под эгидой ООН, где состоятся переговоры Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений (САС). Отмечается, что представители России выступают против полного юридического запрета на автоматизированные системы вооружения, так как, по их мнению, в данный момент не существует полноценного искусственного интеллекта.

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В газете уточнили, что на полном запрете САС настаивают 26 стран, среди них Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан.

В российском МИДе заявили, что Россия не готова поддержать полный запрет подобного оружия, так как «речь идет о технике, не имеющей пока реально действующих образцов». Источник во внешнеполитическом ведомстве добавил, что в данный момент имеется лишь «поверхностное и умозрительное» понимание того, какими будут САС. Более того, подчеркнули в МИДе, страны в настоящий момент «испытывают серьезные затруднения», когда пытаются найти определение САС.

Ранее сообщалось, что Пентагон потратит почти $900 млн на развитие искусственного интеллекта.