Сотрудник «Южмаша» рассказал о неготовности нового украинского оружия

Работник украинского ракетно-космического предприятия «Южмаш» Алексей Василенко на своей странице в фейсбуке написал, что украинская армия не сможет показать новое вооружение на параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также в фейсбуке написал, что на параде могут быть показано новое украинское вооружение, включая оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан».

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«ОТРК «Сапсан»? Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации», — заявил Василенко.

При это он подчеркнул, что под него не подготовлено производство. По его словам, все, что может быть показано в Киеве — это фанерный муляж, установленный на шасси.

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке о ходе испытаний нового украинского танка.