В Сирии заявили о готовности к реставрации города Хомс

Губернатор сирийской провинции Хомс Таляль Барази заявил, что реставрация и восстановление исторического центра города Хомс начнется в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство Сирии провело подготовительные работы для восстановления города.

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Он также добавил, что центр города Хомс до мая 2014 года был занят боевиками.

Барази подчеркнул, что в настоящее время проходит реставрация центрального рынка «старого» Хомса, которому более 2 тысяч лет.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в сирийскую провинцию Хомс после ее освобождения от боевиков.

Как отмечалось, из северных областей провинции Хомс удалось вывести боевиков и террористов.