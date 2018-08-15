Newsweek: борьба между Турцией и США может закончиться расколом НАТО

Вражда между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом может помочь России разрушить НАТО, считают аналитики. Об этом пишет Newsweek.

Турция — в числе самых масштабных по военной мощи участниц Североатлантического альянса, напоминает издание.

Реклама

В то время как Россия, как и Иран, не располагает экономическим положением, чтобы помочь Турции, политические сигналы поддержки особенно важны для турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Это необходимо для того, чтобы показать турецкой общественности, что Анкара не изолирована в противостоянии Вашингтону, считает аналитик и эксперт по Турции в Conias Risk Intelligence Магдалена Киршнер.

Так, Москва может использовать турецко-американский кризис. Для Североатлантического альянса и европейских союзников, которые ограничились словами предостережения, это означает еще один стресс-тест, который может подорвать их доверие как к США, так и к Турции в поисках консенсуса ради сохранения НАТО, полагает эксперт.

Другие аналитики считают, что нынешний конфликт, который сосредоточен в настоящее время на заключении в Турции американского пастора Эндрю Брансона с 2016 года, только помогает ускорить отдаление Анкары от НАТО. Тем не менее, отдаление уже медленно происходило в течение нескольких предыдущих лет, говорится в материале.

Эксперты полагают, что борьба Эрдогана с Трампом может стать самым серьезным расколом между США и Турцией, который встречался в новейшей истории.