Киев хочет попросить НАТО или ООН конвоировать суда в Азовском море

Украинская сторона планирует направить обращение в Совбез ООН или НАТО с просьбой о сопровождении судов в Азовском море, сообщил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передает «112 Украина».

«Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая — это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море», — сказал Тука.

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Вместе с этим, Тука подчеркнул, что «не стал бы прогнозировать» оказание помощи Украине силами НАТО.

Ранее украинский генерал обвинил Россию в намерении дойти до Днепра.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.