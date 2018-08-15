Российские военные сбили в Сирии 16 беспилотников

Российские военные с начала августа уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям (НВФ) территории в Идлибской зоне деэскалации, передает РИА «Новости» заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Алексея Цыганкова.

«Всего с начала августа уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации», — рассказал он.

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Цыганков добавил, что Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пять воздушных целей, которые приблизились к военной базе Хмеймим в Сирии.