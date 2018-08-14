Россия разместила четыре поста военной полиции на Голанских высотах

Заместитель командующего российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко заявил, что Россия разместила четыре поста военной полиции перед линией «Браво» вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кураленко рассказал, что в ближайшее время Россия разместит еще два поста военной полиции вдоль линии «Браво».

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«Подчеркиваю, непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет. Мы ставим посты вдоль линии «Браво», — сказал Кураленко.

Генерал добавил, что число постов может быть доведено до восьми, если для этого возникнет необходимость.

Кураленко отметил, что посты военной полиции размещаются на Голанских высотах для содействии миссии ООН в регионе.

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая ее часть контролируется Израилем, а восточная часть — Сирией.

Ранее издание Foreign Policy писало, что Россия играет серьезную роль в предотвращении конфликта Израиля и Сирии.