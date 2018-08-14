Литва строит на деньги США военный полигон в 60 км от границы России

В минобороны Литвы проинформировали о создании в городе Казлу-Руда первого в прибалтийском регионе военного авиаполигона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, авиаполигон будет находиться в 60 км от российской границы. Его строительство должно окончиться осенью 2018 года. Реализацией проекта занимается в том числе инженерное подразделение ВВС США — RED HORSE. Финансирование проекта взяла на себя Европейская инициатива США по предоставлению гарантий безопасности (ERI).

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Уточняется, что на отвечающем стандартам НАТО полигоне будет осуществляться подготовка военных кадров для ВВС, а также отработка самолетами ударов по наземным мишеням.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала американского лидера Дональда Трампа, который раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2».