Маккейна тронул новый оборонный бюджет США

Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн приветствовал подписание нового оборонного бюджета США. Об этом говорится на официальной странице ведомства.

По словам Маккейна, новый оборонный бюджет страны позволяет осуществить эффективный подход в противостоянии увеличивающемуся «набору вызовов».

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«Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем», — отметил Маккейн.

Он добавил, что считает большой честью тот факт, что он находился во главе комитета по вооруженным силам, но не уточнил, планирует ли и дальше занимать этот пост.

Ранее американский президент Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов.