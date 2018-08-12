Число погибших при взрыве в Идлибе возросло до 50

Число погибших при взрыве на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии увеличилось до 50, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

«Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы», — заявил источник.

Реклама

По его словам, взрыв произошел на складе торговца оружием Абу Язина аль-Хомси. Склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома. На данный момент причина взрыва не установлена.

Он также отметил, что склад принадлежит торговцу оружием.

Ранее сообщалось, что в результате которого погибли по меньшей мере 36 человек, более 40 получили ранения.