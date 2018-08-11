КНДР отвергла «бандитские» требования США по денуклеаризации

Северокорейские власти не согласились на предложения Соединенных Штатов по полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По данным телеканала, представители США делали и продолжают делать КНДР предложения по ядерному разоружению Корейского полуострова, однако их не принимает северокорейская сторона. Один из источников отметил, что в Северной Корее эти предложения считают «бандитскими».

Ранее в Пхеньяне заявили, что некоторые чиновники США «идут против» американского президента Дональда Трампа и продолжают необоснованно критиковать КНДР. В Северной Корее предупредили, что это может привести к срыву денуклеаризации Корейского полуострова.