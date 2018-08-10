Politico: Пенс развивает космические войска для сопротивления России и Китаю

Вице-президент США Майк Пенс представил в Пентагоне план по созданию новой ветви в ВВС США — космических сил, которое направлено на сдерживание России и Китая, отмечает издание Politico.

Вице-президент Майк Пенс сообщил о первых шагах администрации президента США Дональда Трампа по созданию автономной ветви военно-космических сил к 2020 году, в том числе «элитной группы космических войск» по типу действующих в настоящее время сил специальных операций.

Реклама

«Как ясно показывают действия, наши противники уже превратили космос в зону боевых действий, и Соединенные Штаты не отступят от этого вызова. Америка всегда будет стремиться к миру в космосе, как и на земле, но история доказывает, что мир приходит только через силу, и в области космического пространства космические силы США будут такой силой в предстоящие годы», — сказал Пенс.

Президент США Дональд Трамп в марте впервые выдвинул идею создания космических сил и передал ее оборонному ведомству.

«У нас будут воздушные войска, и у нас будут космические войска, отдельные, но равные», — сказал тогда Трамп.

Во время выступления в Пентагоне вице-президент США Майк Пенс представил четыре шага для реализации плана американского лидера. Одним из первых шагов является создание совместных сил космических операций для выполнения «космической экспертизы в кризисные периоды». Другие шаги, описанные Пенсом, включают в себя создание новой должности — помощника министра обороны США по вопросам космоса, создание новой боевой команды для космического пространства и создание агентства по освоению космоса, которое будет сосредоточено на инновациях и оснащении военных данного подразделения по последнему слову техники.

Ранее сообщалось, что в США запланировали создать космические войска к 2020 году. Помимо этого, издание Defense News сообщало, что США хотят разместить в космосе сенсорный слой ПРО.