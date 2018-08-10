Появилось видео аварийной посадки самолета ВВС США в Техасе

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Военно-транспортный самолет ВВС США С-5 Galaxy совершил аварийную посадку в расположенном в штате Техас городе Сан-Антонио. Об этом сообщает The Drive.

Отмечается, что американское воздушное судно, вес которого достигает 370 т, носом прочертило взлетно-посадочную полосу, так как передняя стойка шасси не вышла.

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Согласно имеющейся информации, члены экипажа судна не пострадали, но самолету был нанесен ущерб. По данным издания, такая поломка обычно не встречается у самолетов такого типа.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море российский фрегат выследил американскую подлодку.