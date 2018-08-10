Миссия ООН провела патрулирование демилитаризованной зоны в Сирии

Миссия ООН провела самостоятельное патрулирование демилитаризованной зоны на территории Сирии у границы с Израилем, передает РИА «Новости».

Об этом заявил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

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По его словам, данное патрулирование является результатом предварительных действий российской стороны совместно с силами ООН.

Он также добавил, что теперь силы ООН смогут контролировать посты в демилитаризованной зоне на линии, которую контролируют израильские военные.

Ранее сообщалось, что ООН не нашла ни одного сирийского района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным.

Как отмечалось, в ООН считают, что конфликт в Сирии подходит к концу.