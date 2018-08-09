Порошенко назвал дату перехода ВСУ на приветствие «Слава Украине»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 24 августа начнут использовать лозунг «Слава Украине!» в качестве приветствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский президент отметил, что некоторое время он обсуждал эту инициативу с другими чиновниками.

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«Мы посовещались с министром обороны [Степаном Полтораком] на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством», — сказал Порошенко.

По словам Порошенко, он принял решение, что с 24 августа лозунг «Слава Украине!» впервые прозвучит в качестве официальной части церемонии парада в честь Дня независимости Украины.

Ранее Полторак заявлял, что Порошенко поручил ВСУ заменить приветствие лозунгом «Слава Украине!». Предполагалось, что приветствия советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаю здоровья!» поменяют на новый лозунг.