Defense News: США хотят разместить в космосе сенсорный слой ПРО

США хотят разметить в космическом пространстве сенсорный слой противоракетной обороны (ПРО), сообщает Defense News со ссылкой на заявление директора агентства по ПРО генерал-лейтенанта Сэма Гривза на конференции по космической обороне в Хантсвилле (штат Алабама).

По словам Гривза, главное заключается в том, что существует «серьезное рассмотрение» и понимание необходимости развертывания таких сенсорных датчиков в космосе. Помимо этого, еще предстоит определить требования к таким сенсорам и процесс их приобретения.

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Во время встречи в Алабаме Гривз представил видение того, как бы мог работать сенсорный слой ПРО в космосе. Так, сенсоры будут способны обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые угрозы и другие более сложные цели, а также перехватывать ракеты на этапе подъема или полета.

По словам Гривза, его агентство «не прочь» разработать ракет-перехватчиков для ПРО космического базирования. Он добавил, что агентство ведет дискуссию с Пентагоном и подчеркнул, что в настоящее время разрабатывают варианты для реализации такого потенциала.