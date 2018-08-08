Times: новые подлодки Британии под угрозой из-за дефекта компонентов из США

Программа производства следующего поколения атомных подлодок Великобритании может быть отложена после обнаружения дефекта сварки в пусковых установках баллистических ракет, спроектированных и построенных в США, сообщает британская газета The Times.

Проект строительства подлодок оценивается в $39,9 млрд. К 2030-м годам четыре подлодки королевского военно-морского флота должны быть заменены на новые атомные подводные лодки класса «Дредноут», отмечает газета.

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В материале говорится, что за создание компонентов с дефектами сварки для новых подводных лодок королевского флота и флота США несет ответственность американская компания BWX Technologies. В отношении компании ведется расследование.

Times отмечает, что сроки реализации британской новой подводной программы в некоторой степени зависят от американском стороны, поскольку ключевые компоненты, в том числе для баллистических ракет «Трайдент», предоставляются США по договоренности от 1963 года.