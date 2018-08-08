Пушков прокомментировал ошибочный ракетный пуск испанского самолета над Эстонией

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ошибочный ракетный пуск ВВС Испании в небе над Эстонией. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

По его словам, отныне Эстонии стоит следить не за российскими воздушными силами, а за самолетами НАТО.

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«Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят», — отметил Пушков.

Ранее сообщалось, что испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии. После этого пилотов испанских ВВС отстранили от полетов над странами Балтии.