ВВС Испании отстранили от полетов над странами Балтии

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пилотов испанских ВВС отстранили от полетов над странами Балтии после случайного пуска ракеты истребителем Испании. Об этом сообщает Postimees.

По его словам, пилоты испанский ВВС были отстранены от полетов над странами Балтии до выяснения всех обстоятельств случайного пуска ракеты над Эстонией.

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Он также добавил, что вместо истребителей Испании миссию продолжат португальские военные.

Луйк подчеркнул, что инцидент с пуском ракеты заслуживает «сожаления».

Ранее сообщалось, что испанский истребитель произвел пуск боевой ракеты в небе над Эстонией.