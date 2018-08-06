Япония заявила России протест из-за размещения истребителей на Итурупе

Япония заявила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на прошлой неделе в аэропорту Ясный начали опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С.

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По словам генсека кабмина Японии Ёсихидэ Суга, протест против размещения истребителей на острове Итуруп, на который претендует японская сторона, был направлен 3 августа в российский МИД.

Ранее министерство иностранных дел Украины 31 июля выразило протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу из-за «недружественных шагов» страны.