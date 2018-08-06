Киев обвинил Россию в использовании военных для блокирования украинских портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российская сторона использует Крымский мост, а также военно-морские силы в Азовском море для того, что у кораблевладельцев пропало желание заходить в украинские порты Бердянска и Мариуполя. Об этом министр сказал в эфире канала «112 Украина».

По его словам, происходящее привело к тому, что в порты Бердянска и Мариуполя суда заходят на 10% реже, что выливается в прямые убытки, который составляют «сотни миллионов гривен».

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«Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше», — сказал Омелян.

Он добавил, что действия российской стороны якобы направлены на «дестабилизацию» ситуации на Украине. Министр подчеркнул, что Киев рассчитывает на помощь союзников в этом вопросе.

«Мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные меры были введены против российских черноморских портов», — уточнил Омелян.

Ранее Омелян заявил, что правительству страны необходимо ввести санкции против портов России в Черном море.