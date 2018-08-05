В Афганистане смертник взорвал трех сотрудников НАТО

В результате атаки смертника в Афганистане погибли три сотрудника НАТО, которые участвовали в миротворческой миссии на территории страны. Об этом сообщает портал The Defence Post со ссылкой на заявление Североатлантического альянса.

«Три члена миротворческой миссии НАТО были убиты во время атаки смертника», — говорится в сообщении НАТО.

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Отмечается, что атака произошла во время во время патрулирования с представителями афганской армии.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в мечети в городе Гардез в Афганистане.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.