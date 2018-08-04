В Минобороны подтвердили, что Герасимов отправлял Данфорду письмо по Сирии

Минобороны России подтвердило, что глава Генштаба Валерий Герасимов направил своему американскому коллеге Джозефу Данфорду письмо по конфиденциальному каналу связи, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в Минобороны, Герасимов проинформировал Данфорда о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации обстановки в Сирии.

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Также речь в письме шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам из лагеря «Рукбан» в контролируемом США районе Эт-Танф. Также было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны отметили неспособность американской стороны соблюдать договоренности о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон и выразили надежду, что США больше не допустят нарушения взаимных договоренностей.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на служебный документ сообщило, что глава Генштаба России Валерий Герасимов 19 июля направил письмо военному командованию США с предложением о восстановлении Сирии.

По данным Reuters, в предложении утверждалось, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны, для того, чтобы принять возвращающихся беженцев.