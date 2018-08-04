Госдеп одобрил продажу Латвии вертолетов Black Hawk

Госдепартамент США одобрил продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk. Об этом сообщает Defence News.

По данным издания, стоимость сделки оценивается в $200 млн.

Как отмечается, Латвия получит четыре вертолета Black Hawk, десять двигателей и сопутствующее оборудование.

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При этом прямые переговоры о покупке начнутся после того, как данную продажу одобрит конгресс США.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Испании пяти комплексов противоракетной обороны AEGIS за $860,4 млн.

Как отмечалось, комплексы AEGIS позволят Испании более гибко противодействовать региональным угрозам.