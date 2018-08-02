Власти Сирии приступили к реализации госпрограммы восстановления Алеппо

Сирийские власти приступили к реализации государственной программы по восстановлению населенных пунктов в освобожденной от боевиков провинции Алеппо, передает РИА «Новости» заявление заместителя губернатора провинции Хамида Кюйно.

«Государственная программа восстановления включает три этапа. Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру, так как люди не могут жить без воды и электричества. Второй этап — адресная помощь, мы выясняем потребности каждой семьи. Третье — вернуть жителей в свои дома, нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно», — сказал Кюйно.

Отмечается, что вернувшиеся беженцы также активно занимаются земледелием и восстанавливают огороды у своих домов, которые служат источником пропитания. Кроме того, в провинции также активно восстанавливают школы, чтобы как можно скорее возобновить учебный процесс.