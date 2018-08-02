Минобороны опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны ко Дню Воздушно-десантных войск.

«В историко-познавательном разделе на сайте военного ведомства впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи крылатой пехоты, их легендарному командующему Василию Филипповичу Маргелову, истории появления символа войск — голубого берета и нарукавного знака ВДВ», — говорится в тексте сообщения.

Также министерство разместило на своем сайте проект положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, который был представлен Генштабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала войны.