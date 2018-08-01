Шойгу открыл в Москве памятник основателю ВДВ генералу Маргелову

Министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии Дня ВДВ открыл в Москве памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Монумент открыли на улице Поликарпова.

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Шойгу отметил, что Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ.

«Благодаря генералу Маргелову воздушный десант оснащался самой современной техникой, испытывались новые способы его применения. Железная воля, организаторский талант и фронтовая закалка командующего позволили сформировать непобедимый дух «голубых беретов», превратить их в мобильную и грозную ударную силу, не знающую равных в мире», — сказал Шойгу.

В открытии памятника приняли участие сын Маргелова ветеран Службы внешней разведки генерал-полковник Виталий Маргелов, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов и председатель союза десантников России Валерий Востротин.

Маргелов участвовал в советско-финляндской войне, во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Ленинграда, Сталинградской битве, боях за Украину и Крым, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии.