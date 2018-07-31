Трамп отреагировал на иск из-за чертежей по созданию оружия на 3D-принтере

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на информацию об иске против своей администрации из-за того, что власти позволили разместить в интернете инструкцию по сборке пистолета на 3D-принтере. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, он занимается этой проблемой.

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«Уже поговорил с NRA (Национальной стрелковой ассоциацией США. — Газета.Ru), кажется, в [размещении инструкции] нет большого смысла», — заявил Трамп.

Ранее генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд обратилась с иском против администрации президента страны Дональда Трампа из-за того, власти позволили разместить в интернете инструкцию по сборке пистолета на 3D-принтере.