Названы сроки создания в России первого метанового ракетного двигателя
Гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, что компания начала разрабатывать новый ракетный двигатель на метане. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Арбузова, испытания двигателя могут состояться через 3-4 года.
«Двигатель получил название РД-169. Это фактически новый двигатель, создающийся на основе тех знаний, которые мы формировали с начала 2000-х годов», — сказал Арбузов.
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Он добавил, что до конца 2018 года компания вместе с ракетно-космическим центром «Прогресс» должна разработать и представить в Роскосмос концепцию метановой ракеты-носителя среднего класса.
Ранее Арбузов рассказал, что его компания поставит в США шесть ракетных двигателей РД-180.