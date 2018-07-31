Россия поставит США ракетные двигатели РД-180

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, что его компания поставит в США шесть ракетных двигателей РД-180, передает РИА «Новости».

По словам Арбузова, речь идет соглашении с United Launch Alliance по поводу поставки в Соединенные Штаты в 2020 году двигателей, которые будут использоваться при пусках ракет Atlas 5.

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«По РД-180 у нас был заключен контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась, мы подписали контракт уже на 2020 год», — рассказал Арбузов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на негативные последствия, к которым приведут поставки США летального оружия Украине.