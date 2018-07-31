Генералы двух Корей обсудили практические меры для снижения опасности войны

Генералы КНДР и Южной Кореи провели переговоры в пограничном пункте Пханмунджом, на которых обсудили практические шаги по снижению военной напряженности в регионе. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить практические меры по снижению военной напряженности [на Корейском полуострове] и поддерживать доверие между двумя Кореями», — приводятся слова южнокорейского генерала, который возглавлял делегацию своей страны.

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Отмечается, что представители стран обсуждали практические шаги по воплощению военных договоренностей апрельского саммита КНДР и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что во вторник, 31 июля, пройдет встреча представителей министерств обороны Республики Корея и КНДР.