WSJ: Пентагон потратит почти $900 млн на развитие искусственного интеллекта

Министерство обороны США заключило контракт на $885 млн на использование искусственного интеллекта для решения повседневных задач и увеличения эффективности вооруженных сил. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американской консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана.

Салливан отметил, что искусственный интеллект поможет американским военным лучше работать с большими объемами информации, которая связана с вопросами национальной безопасности. Он привел в пример сотен военнослужащих, которые просматривают видеозаписи с беспилотных летательных аппаратов и камер наблюдения и определяют на них какие-либо объекты; искусственный интеллект поможет выполнять эти операции намного быстрее и мгновенно определять на видео грузовики, военное оборудование и ангары.

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Также Салливан посчитал, что новые технологии помогут Пентагону конкурировать с Китаем и Россией.

Ранее сообщалось, что на вооружение США поступил корабль с монтируемой лазерной пушкой.