Минобороны потратит почти 10 млн рублей на покупку медалей

В Министерстве обороны России планируют купить 2,5 тыс. медалей «Участнику военно операции» на сумму более 645 тыс. руб. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Также в Минобороны рассчитывают купить 2 тыс. медалей «За боевые отличия», 3,67 тыс. «За участие в военном параде в День Победы» и еще 500 медалей «Участнику миротворческой операции». Помимо этого ведомство открыло тендер на другие награды, знаки отличия и бланки удостоверений. Общая сумма контракта составляет 9,96 млн руб.

В 2017 году сообщалось, что Минобороны открыло тендер на 20 тыс. медалей для участников операции в Сирии. Позднее в ведомстве уточнили, что приобретут 2 тыс. медалей.