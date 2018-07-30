В минобороны Украины рассказали о массовых увольнениях офицеров и контрактников

С января по июнь 2018 года из вооруженных сил Украины (ВСУ) уволились 11 тысяч офицеров и контрактников. Об этом сообщает Ukranian Military Pages со ссылкой на министерство обороны страны.

Отмечается, что к концу 2018 года ВСУ может не досчитаться еще 18 тысяч военнослужащих. Основной причиной увольнения 36% экс-военных назвали низкую оплату военной службы.

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По имеющимся данным, из-за массовых увольнений минобороны Украины было вынуждено принять решение о повышении с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения. Для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 из бюджета Украины потребуется выделить 4,5 млрд гривен (1,5 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что протестовавший против увольнения украинский военнослужащий совершил попытку самоубийства перед зданием министерства обороны Украины.