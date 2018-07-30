СМИ рассказали о возможной «войне за воду» между Турцией, Сирией и Ираком

Следующая война на Ближнем Востоке может вспыхнуть за водные ресурсы, так как Ирак, Сирия и Турция отстаивают притязания на две жизненно важные реки, которые проходят через регион — Тигр и Евфрат. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на статью сирийского эксперта Набиля Аль-Саммана.

Сирийский эксперт по международным водам в своей статье, опубликованной в саудовской газете Asharq Al-Awsat, вводит понятие «водной войны». Именно война за воду может произойти следующей в ближневосточном регионе, считает эксперт.

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Эксперт описывает ситуацию, в которой вода используется в качестве оружия для контроля над источниками, а забор воды в качестве товарного объекта, «контролируемого мощными государствами для политических целей».

Как отмечается, Турция пытается реализовать амбициозную инициативу по строительству 22 плотин и 19 электростанций, которые могут почти вполовину ограничить поток воды государствам, расположенным вниз по течению, то есть Сирии и Ираку. Идея была первоначально разработана основателем современной Турции, президентом Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком. Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится завершить этот проект.

Отмечается, что на протяжении десятилетий проект вызывал напряженность между соседними странами, но политические споры препятствовали переговорам о достижении прогресса.

Анкара утверждает, что страна имеет право на большее количество воды, потому что ее земля более плодородна. В материале говорится, что Турция сохраняет мощное, противоречивое влияние на природные ресурсы региона.

Тем не менее, cирийский эксперт Набиль Аль-Самман предполагает, что вероятность того, что Ирак и Сирия войдут в такой конфликт, сегодня невелики, несмотря на то, что жители обеих стран все чаще ощущают напряженность.