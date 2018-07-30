В России построят несколько десятков кораблей на воздушной подушке

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года в стране могут быть построены корабли на воздушной подушке, передает РИА «Новости».

По словам Борисова, соответствующие заказы будут размещаться на Хабаровском судостроительном заводе.

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«В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена»: первые побольше, вторые поменьше», — сказал Борисов.

Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках кораблей.

Ранее Борисов заявил, что до 2027 начнут разработку нового сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124 «Руслан».