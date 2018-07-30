У российских границ провели разведку 25 летательных аппаратов
Разведывательную деятельность у границ России за неделю вели 25 летательных аппаратов. Такие данные опубликованы в газете «Красная звезда», официальном печатном органе Минобороны России.
По данным издания, дежурные силы ПВО выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение.
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Как отмечается, нарушений российских границ допущено не было.
Ранее сообщалось, что 15 летательных аппаратов провели разведку у границ России.
Как отмечалось, российские военные семь раз поднимали истребители, чтобы не допустить несанкционированного нарушения воздушных границ России.