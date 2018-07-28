Экс-посол США в Киеве обвинил Красную армию во вторжении на Украину

Бывший посол США на территории Украины и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что возвращению Донбасса в состав Украины в 2014 году якобы помешало вторжение на украинскую территорию Красной армии. Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI.

По мнению Хербста, в восстании, произошедшем в восточной части Украины, виноват Кремль.

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«В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — сказал Хербст.

В ответ на заявление российского политолога Евгения Минченко о том, что госпереворот на Украине в 2014 году произошел на американские деньги, Хербст сказал, что это является «глупостью».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США поставками летального оружия Украине подталкивают ее к возобновлению кровопролития в Донбассе.