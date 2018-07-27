СМИ узнали, каким будет американский истребитель F-15X

Новый американский боевой истребитель F-15X, который компания Boeing разработала для ВВС США, будет иметь одноместную кабину и множество новых видов оружия, включая противокорабельные ракеты, узнало издание Defense One cо ссылкой на свои источники.

По словам источников, осведомленных о ходе обсуждений, Boeing и ВВС США уже полтора года ведут переговоры о замене истребителя F-15C/D новым передовым F-15X, сообщает издание.

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Модель F-15X принесет пользу модернизированным истребителям, в которые вложились союзники: Саудовская Аравия, Катар, Сингапур и Южная Корея, говорится в материале.

Эти страны в общей сложности потратили около $5 млрд на разработку новых технологий для своих самолетов, сообщили источники.

В сравнении с существующими моделями F-15, новый F-15X будет иметь улучшенную систему контроля полетом, дисплеи и радары, а также более мощные двигатели, которые позволят выдерживать боевым самолетам высокую нагрузку.

Помимо этого, новый F-15X будет только одноместным. Большие экраны цифрового дисплея будут заменены аналоговыми. F-15X также сможет нести противокорабельное оружие. В целом, самолет будет способен нести более 13 тыс. кг оружия.

В июне сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) США, которые базируются в Японии, возобновили полеты истребителей F-15, прерванные после крушения такого самолета в понедельник.