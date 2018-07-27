ABC: США с помощью Австралии готовят удар по ядерным объектам Ирана

США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана уже в августе нынешнего года, в операции им будут помогать военные силы Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным источников ABC News в правительстве Австралии, австралийские оборонные объекты могут быть задействованы в определении целей на территории Ирана. Такую же роль, отмечают источники, будут играть представители спецслужб Великобритании.

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«Разработка картины очень отличается от фактического участия в нанесении удара», — подчеркнул высокопоставленный представитель сил безопасности Австралии.

Он также отметил, что предоставление союзникам информации о целях не является тем же самым, что и нацеливание на них.

Телеканал уточняет, что на австралийской Северной территории находится секретный оборонный объект, который считается одним из самых важных среди объектов так называемого альянса «Пяти глаз» (AUSCANNZUKUS), в который входят представители спецслужб США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.