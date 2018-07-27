КНДР передала США останки американских солдат

Власти Северной Кореи передали США останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Самолет С-17 ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из Вонсана, Северная Корея... С-17 перевозит останки на авиабазу Осан, где 1 августа состоится официальная церемония репатриации», — говорится в сообщении ведомства.

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В данный момент неизвестно, останки скольких солдат переданы Соединенным Штатам.

В Белом доме назвали это событие «значимым первым шагом» для перезапуска репатриации останков американских солдат из КНДР.

Ранее сообщалось, что Пхеньян может начать процесс передачи останков военных США в день памяти Корейского соглашения о перемирии 1953 года, которое закончило трехлетний военный конфликт.