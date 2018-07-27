Названа дата военных переговоров КНДР и Республики Корея

Представители министерств обороны Республики Корея и КНДР проведут переговоры во вторник, 31 июля, в приграничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейское военное ведомство.

По данным агентства, во встрече будут принимать участие военные уровня генеральских чинов.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея продолжает производство топлива для ядерного оружия. Он отметил, что северокорейская сторона производит расщепляющиеся материалы, которые необходимы для создания ядерной реакции. Также Помпео не стал отвечать на вопрос, продолжает ли КНДР разрабатывать баллистические ракеты для подлодок.