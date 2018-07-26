США приглашены на встречу по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей

Заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин заявил, что представители США приглашены в качестве наблюдателей на встречу по Сирии в Сочи, передает РИА «Новости».

«В мероприятии примут участие представители на уровне заместителей глав МИД России, Ирана и Турции как стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, наблюдатели от ООН и Иордании», — сказал он.

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Кожин отметил, что приглашение также было отправлено США.

Ранее сообщалось, что представитель платформы «Москва» Моханнад Дликан заявил, что три группы сирийской оппозиции, которые участвовали в Конгрессе национального диалога в Сочи, передали специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре список кандидатов на участие в будущей конституционной комиссии.