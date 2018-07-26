ВВС США заявили о важности совместимости F-35 c любым британским истребителем

Командующий ВВС США в Европе Тод Уолтерс заявил о важности совместимости между любым британским истребителем и американским F-35, передает агентство Reuters.

Уолтерс рассказал, что представители США и Великобритании ранее обсуждали будущие боевые возможности и согласились с необходимостью обеспечения того, чтобы любые новые системы могли работать с уже существующими.

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На прошлой неделе во время авиационно-космического салона «Фарнборо» в Великобритании власти запустили новую программу истребителей Tempest, отмечает агентство.

Генерал США выразил надежду, что новый британский истребитель Tempest будет «максимально совместим» с бомбардировщиком F-35B, который Лондон только что закупил. Он назвал этот критерий «критическим», добавляет Reuters.

Ранее сообщалось, что британские ВВС пополнили четыре американских истребителя пятого поколения F-35B Lightning, которые прибыли на базу в графстве Норфолк на два месяца раньше запланированного срока.