NYT рассказала о стратегии Трампа по ядерным программам КНДР и Ирана

После того, как КНДР приступила к демонтажу ключевых объектов на ядерном полигоне, президент США Дональд Трамп отпраздновал раннюю победу на первом этапе осуществления обязательств, взятых на себя лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время саммита Сингапуре, пишет газета The New York Times.

Однако помощники Трампа внутри Белого дома задаются вопросом, не впадает ли он в привычную схему бесконечных переговоров с Северной Кореей, при которых Пхеньян в прошлом разрушил несколько символических объектов, но продолжал расширять свой ядерный арсенал, пишет NYT.

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Как рассказали на условиях анонимности бывшие американские дипломаты и сотрудники разведывательных служб, комбинация, при которой США льстят КНДР и угрожают Ирану, исходит напрямую от американского президента Дональда Трампа и основывается на его подходе, когда он был застройщиком в Нью-Йорке.

Председатель Совета по международным делам и бывший сотрудник Государственного департамента и Совета национальной безопасности США Ричард Хаас подчеркнул, что такая стратегия имеет мало смысла.

«Трамп отверг подробный пакт, который бы удерживал Иран от ядерного бизнеса в течение десятилетия, при одновременном расплывчатом коммюнике, которое позволяет Северной Корее хранить свое ядерное оружие годами, а возможно и вечно», — сказал Хаас.

NYT отмечает, что Белый дом и Госдепартамент США не объяснили такой подход Трампа.

В материале говорится, что во время митинга в Канзас-Сити (штат Миссури) 24 июля Трамп пытался представить ядерные вопросы по Ирану и КНДР в качестве своего успеха.

Ядерную сделку с Ираном, из которой он вышел, он охарактеризовал как «ужасную» и «одностороннюю», а встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре представил как часть более широких усилий по достижению процветания, безопасности и мира на Корейском полуострове.

«У нас была замечательная встреча с Ким Чен Ыном, и, похоже, все идет хорошо», — заверил публику Трамп.

Нынешние и бывшие дипломаты и сотрудники разведки заявили, что Трамп убежден в том, что единственная надежда уговорить северокорейского лидера отказаться от ядерного оружия — это чересчур демонстративно хвалить его.

Ране в Северной Корее приступили к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэhttps://www.gazeta.ru/army/news/2018/07/24/11828107.shtml?updated, на котором осуществлялись испытания ракетных двигателей.