Актер Пашинин сравнил украинцев с колонией папуасов

Воющий в Донбассе актер Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной заявил, что у населения Украины нет права на реализацию. Слова Пашинина передает РИА «Новости».

«Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца», — сказал Пашинин.

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Он добавил, что нынешнее население Украины может называть себя как угодно, но только не украинцами, так как ему безразлична судьба страны. Также, по его мнению, «предки» жителей Украины оставили последним «разоренную страну».

Ранее Пашинин рассказал об удовольствии от войны в Донбассе. По его словам, он получает «чудовищное удовольствие» от ощущения, что его могут убить.