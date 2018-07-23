Украина готовится перехватывать российские суда

Министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о намерении Киева ввести санкции в отношении российских портов из-за задержания украинских судов в Азовском море, сообщает «Апостроф».

По словам чиновника, Украина уже начала переговоры с Евросоюзом и США.

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«Мы выступили с инициативой провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), работаем с нашими американскими и европейскими партнерами. По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам России в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов», — заявил Омелян.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет бороться с российскими пограничниками, досматривающими корабли в Керченском проливе.