Глава МИД Канады поблагодарила причастных к эвакуации «Белых касок»

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поблагодарила страны, участвовавшие в эвакуации членов организации «Белые каски» из Сирии. Об этом она написала в своем твиттере.

В своем посте министр назвала «Белых касок» мужественными добровольцами и подчеркнула, что они рисковали своей жизнью, чтобы помочь сирийцам.

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«Мы благодарим Израиль, Иорданию, США, Великобританию, Германию и других наших партнеров, которые тесно сотрудничали с Канадой, чтобы сделать возможной эвакуацию «Белых касок», — добавила Фриланд.

Ранее СМИ сообщили, что часть эвакуированных участников «Белых касок» может принять Германия. До этого Израиль эвакуировал из Сирии около 800 членов организации.