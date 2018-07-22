СМИ рассказали о готовности Германии принять членов «Белых касок» из Сирии

Глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкие власти примут часть эвакуированных из Сирии членов организации «Белые каски». Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них в — Германии», — сказал Маас.

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Министр не стал уточнять, сколько «Белых касок» получат убежище в Германии.

В издании отметили, что ФРГ примет около 50 членов организации.

Ранее сообщалось, что Израиль эвакуировал из Сирии 800 членов «Белых касок». Отмечалось, что гуманитарная операция была проведена по запросу США, Канады и европейских стран.