Израиль по просьбе США эвакуировал из Сирии членов местной НКО

Израильские военные обеспечили эвакуацию активистов неназванной «гражданской организации» из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

По данным агентства, операция «по спасению» активистов и их семей проводилась по просьбе США и европейских стран.

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Как отмечается, члены сирийской «гражданской организации» были эвакуированы из-за непосредственной угрозы их жизням.

При этом активисты были перемещены в соседнюю страну.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран, в том числе США, Франция и Великобритания обсуждают эвакуацию членов организации «Белые каски» с территории Сирии.

Как отмечалось, их готовы принять Великобритания, Канада и Германия.